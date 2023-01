Totti-Blasi: spuntano segnalazioni dell'antiriciclaggio per gioco d'azzardo

LEGGO - «Bonifici verso case da gioco estere», «milioni di euro approdati a Montecarlo» e il giallo su 80.000 euro versati a una pensionata di Anzio. È il nuovo capitolo del braccio di ferro che sta caratterizzando la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, almeno stando ad alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano La Verità, che parla di «alcune segnalazioni di operazioni sospette degli addetti all'antiriciclaggio». Si tratterebbe di segnalazioni giunte agli uomini di Bankitalia e legate a quelle che - non è un segreto - sono le grandi passioni dell'ex capitano della Roma: le scommesse e il gioco d'azzardo. Passioni che sarebbero tra le cause dei litigi che hanno portato alla separazione tra Totti e Blasi. La Verità parla di «una minuziosa attività di controllo svolta dalle competenti strutture centrali dell'istituto di credito a cui il 10 ha affidato per anni i propri guadagni». E dal lavoro di analisi - scrive il quotidiano - emergerebbe «il massiccio investimento di risorse finanziarie nelle scommesse».