Totti benedice il super Dybala: "Un fenomeno da blindare"

Francesco Totti tende la mano a Josè Mourinho: "Ha ragione a volere qualcuno in più, penso che un allenatore voglia una rosa sempre più competitiva...poi se lo dice lui. Speriamo che la società riesca ad accontentarlo". [...] In attesa di rinforzi la bandiera giallorossa si gode le giocate di Paulo Dybala: "E' un fenomeno. Sta sopra a tutti, ha sempre dimostrato il suo valore e sono contento che sia arrivato alla Roma. Si merita tutto. E' giusto che la città abbia un giocatore di questo livello. Siamo contenti di averlo con noi come Roma, ce lo godiamo e ce lo teniamo stretto".

(gasport)