Totti a Riyad: è ambasciatore di Supercoppa

Conclusa la vacanza a Miami Francesco Totti è tornato a Roma ma già domani ripartirà. È stato invitato a Dubai per un torneo di padel tra ex calciatori e da lì si trasferirà a Riyad, dove mercoledì prossimo si giocherà la Supercoppa italiana tra Milan e Inter. Francesco è stato scelto dalla Lega insieme ad altri ex campioni per fare il testimonial dell'evento.

Totti sta valutando con il suo avvocato la possibilità di portare in tribunale chi ha diffuso certe notizie violando il segreto bancario, ma la linea scelta è quella di non dare risalto alla decisione che verrà presa. Finite le vacanze Totti dovrà tornare ad affrontare i problemi legati alla separazione da llary Blasi. È stata già calendarizzata martedì 14 marzo la prima udienza per la separazione giudiziale. Resta in piedi anche la causa civile per la reintegra dal possesso di Rolex e borse griffate.

(Corsport)