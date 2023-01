Toro, mani su Shomurodov. Ma spunta il Lille

[...] Ieri il direttore sportivo Vagnati ha confermato le piste che portano a Ilic, Hien (per giugno) e Shomurodov parlando proprio dei tre al termine di un incontro con il general manager della Roma tenutosi nel capoluogo lombardo. La prima conferma diretta degli obiettivi granata. «Con Pinto con cui c'è un ottimo rapporto ho discusso anche di Shomurodov - ha detto Vagnati, accompagnato dal vice Moretti, ai microfoni di Sky Sport -, stiamo pensando con serenità alla situazione. L'intesa sulla formula? Non è che manchi qualcosa, noi adesso stiamo valutando e loro hanno tanti paletti sul fair play finanziario, da quanto mi hanno detto» . La Roma ha bisogno di incassare e il rilancio di un prestito oneroso più diritto di riscatto per ora non la soddisfa pienamente, come conferma il dirigente portoghese: “Nessun accordo con i granata”. Il Toro è costretto a lavorarci ancora un po', ma resta la prima destinazione del calciatore. L'unico ostacolo può arrivare dall'offerta in contanti di un club straniero. Il Lille ha chiesto informazioni e potrebbe mettere sul piatto 13 milioni, ma la volontà dell'uzbeko è chiara: ha chiesto di lavorare con Juric. [...]

(La Stampa)