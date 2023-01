Torino: quel balletto tra Cheddira e Shomurodov

Il Toro è attivo sul mercato degli attaccanti. Il primo nome della lista di Davide Vagnati è Walid Cheddira. Il Toro ha presentato un'offerta da 5 milioni ai pugliesi, ma la trattativa non è semplice. Perché il club della famiglia De Laurentiis deve individuare un sostituto di pari valore. Per questo il Toro è vigile sulle potenziali piste alternative. La più calda, in questo senso, è quella che porta ad Eldor Shomurodov.

La società giallorossa, dopo averlo prelevato 18 mesi dal Genoa a suon di milioni, è disposto a privarsi del centravanti 27enne soltanto a titolo definitivo oppure con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Toro, al momento, è disposto a proporre soltanto un trasferimento temporaneo, con un diritto di riscatto del cartellino. Shomurodov resta il piano B, comunque complicato quasi come Cheddira, il candidato più accreditato.

(Tuttosport)