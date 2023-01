Torino: Lukic e Singo in vendita, ma all'estero

Vagnati ha una priorità, sul mercato in uscita: incassare il più possibile da almeno una cessione pesante. Lukic ha numerosi estimatori, ma in Italia la crisi economica gambizza molte velleità. Si sono registrati sondaggi da parte di Roma, Lazio, Napoli. La squadra apparsa più interessata è stata quella giallorossa, che già in estate aveva provato ad aprire una trattativa. Il Torino chiede poco meno di 15 milioni, la Roma ha preso tempo. Tuttavia il fatto che le trattative per il rinnovo contrattuale oltre la scadenza del 2024 non riescano più a decollare pone il Torino in una condizione sfavorevole. Di qui la volontà di cedere Lukic già adesso. Il dt sta valutando alcune ipotesi estere tra Spagna, Germania e Inghilterra.

(Tuttosport)