Telefonata del cardinale de Mendonça a Mourinho per i 60 anni dello Special One

Il 26 gennaio è un giorno speciale per José Mourinho. Il tecnico giallorosso infatti festeggia il suo compleanno e quest'anno ne ha compiuti 60. Tutto il mondo dello calcio ha dedicato un messaggio di auguri allo Special One, il quale ha festeggiato anche con la squadra nello spogliatoio di Trigoria, prima di andare a cena con lo staff in un ristorante della Capitale. Tra le numerose personalità che hanno voluto dedicare un pensiero all'allenatore giallorosso c'è stato anche il cardinale José Tolentino de Mendonça, il quale ha contattato telefonicamente il suo grande amico Mourinho per fargli gli auguri.

(L'osservatore romano)