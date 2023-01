Tammy, il risveglio alla Scala: "Avanti, è la strada giusta"

Tammy Abraham torna a fare gol e lo fa nel modo migliore che avrebbe potuto immaginare: in pieno recupero, a due minuti dalla fine e alla Scala del calcio contro il Milan. Con il Bologna il colpo di testa che salva il risultato e ieri un preziosissimo punto in chiave Champions. Adesso Mourinho avrà finalmente cambiato idea sul suo conto. Lo aveva accusato di non aver motivazioni, di essere un privilegiato. Gli ha preferito Zaniolo prima punta fuori ruolo, segnale che Tammy ha recepito e compreso. La reazione è stata delle migliori: «Sapevamo che era difficile giocare a San Siro, che dovevamo essere pazienti, il Milan ha fatto bene e sapevamo che le possibilità sarebbero state poche. Mi sono detto su quella punizione che era la mia occasione, il pallone è arrivato a me e ringrazio Dio perché ero nel posto giusto», ha detto a fine gara.

Ad aiutarlo nella rinascita anche una serenità ritrovata in ambito famigliare che ha contribuito a fargli cambiare marcia: «Avevo detto prima della pausa che saremmo tornati più forti, abbiamo trovato una vittoria e un pareggio. Stiamo andando nella direzione giusta». Mourinho ha dato indicazione di aspettare i rossoneri fino a quando non sarebbe arrivato il momento giusto: «Il mister ci ha chiesto di avere sempre pazienza. Non bisogna mai mollare», ha rivelato Ibanez. L'autore del primo gol ha realizzato la decima rete da inizio stagione in Serie A su palla inattiva: «Sappiamo che le palle ferme sono il nostro punto forte, dobbiamo sempre andare su quei palloni. Dopo il gol ci abbiamo creduto, sapendo che le partite finiscono quando l'arbitro fischia».

Mourinho era squalificato e dalla prossima giornata tornerà in panchina, sostituendo l'amuleto Foti che su quattro partite ha incassato tre vittorie e un pareggio. Intanto, in Brasile si accosta con decisione il nome dello Special One alla nazionale verdeoro. Un nuovo capitolo della telenovela lo scrive Carlos Alberto, ex centrocampista allenato proprio da Mourinho ai tempi del Porto: «Lo dico direttamente. Forse sarà il nuovo allenatore della nazionale brasiliana. Si tratta di una notizia. Mi ha anche proposto di fargli da assistente», ha rivelato a Mundo GV.