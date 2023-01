Tammy e il feeling con San Siro: quando vede rossonero, è gol

Doveva essere la sua partita. E così è stato. Il gol in pieno recupero che regala alla Roma un pareggio insperato fino a metà del secondo tempo. Tammy Abraham si è ripreso la Roma e lo ha fatto alla sua maniera. Segnando un gol pesante, come spesso aveva abituato i tifosi della Roma la scorsa stagione. Quinto gol stagionale, quarto in Serie A. A distanza di due mesi dall’ultima volta.

Il Mondiale perso e le pesanti accuse di Mourinho avevano portato il suo umore sotto i tacchi. A San Siro è ritornato il gol, come aveva già fatto lo scorso anno sempre con i rossoneri. Una scelta di Mourinho. Una vittoria del portoghese, che dopo l’esclusione con il Bologna ha puntato su di lui a San Siro. "Deve ritrovarsi, ma deve farlo da solo. Senza stimoli", così aveva sentenziato Mourinho a metà novembre. Abraham si è messo sotto, in silenzio. A lavorare per riprendersi quella maglia da titolare che sembrava persa. Prima 90 minuti a San Siro, praticamente senza mai rendersi pericoloso. Il cambio che sembrava dietro l’angolo per l’ennesima prestazione anonima. Ma come lavora sulla testa – e spesso sulla fortuna – Mourinho, nessuno. Aveva deciso di puntare su di lui e ha portato fino al termine questa idea. Una scelta vincente che ha regalato alla sua Roma un punto d’oro.

(La Repubblica)