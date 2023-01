Brutte notizie per Spinazzola, gli esami effettuati per il risentimento muscolare avvertito durante Napoli-Roma evidenziano una lesione di primo grado alla coscia destra. Il numero 37 sarà fuori circa un mese. Nessun problema per Abraham e Matic che però probabilmente salteranno il match di domani contro la Cremonese. Solbakken si è raccontato a Nettavisen: " “Vorrei giocare il più possibile, ma sarò paziente e lavorerò duro. Ci vorrà un po’ di tempo per crescere"

(gasport)