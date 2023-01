Spinazzola, la rincorsa a sinistra può partire da Napoli

Un girone per riprendersi la Roma e la fascia sinistra. Che può tornare ad essere sua già domenica al Maradona, nel big match contro un Napoli che fino a giugno avrà il compito di non sprecare l’enorme vantaggio accumulato sulle rivali per lo scudetto. Leonardo Spinazzola vuole ricominciare a dare il suo contributo alla causa giallorossa a partire dalla sfida con la corazzata di Spalletti. Con la squalifica di Celik infatti, Zalewski verrà spostato a destra liberando un posto sulla corsia opposta e, attualmente, Spina ha buone chance di scendere in campo dall’inizio. Non gioca una gara dal 1’ dalla partita d’andata col Napoli — era il 23 ottobre — quando Osimhen e compagni riuscirono ad espugnare l’Olimpico grazie ad un gran gol del nigeriano. Fino ad allora erano state 16 le presenze accumulate dal terzino che, timidamente, stava provando a tornare l’esterno in grado di fare la differenza nello scacchiere dello Special One.

(gasport)