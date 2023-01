SPEZIA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini stringe i denti, Bove in vantaggio su Tahirovic

A La Spezia, senza Nicolò Zaniolo, per continuare a inseguire la Champions League. Pochi dubbi di formazione per José Mourinho in vista del match in programma oggi alle ore 18. Roger Ibanez torna dalla squalifica e si riprende il suo posto in difesa a discapito di Marash Kumbulla, mentre sulle fasce sono confermati Zeki Celik e Nicola Zalewski. Ballottaggio tra Edoardo Bove e Benjamin Tahirovic (con il primo favorito) per affiancare Bryan Cristante in mezzo al campo. Più remota l'ipotesi con Lorenzo Pellegrini, che stringerà i denti, arretrato in mediana e Stephan El Shaarawy sulla trequarti. Davanti non si tocca la coppia formata da Paulo Dybala e Tammy Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham.

CORRIERE DELLA SERA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL ROMANISTA - Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Zalewski; Pellegrini; Dybala, Abraham