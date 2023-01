Spezia, per l'attacco in pole c'è Shomurodov

Per completare il settebello di acquisti? Dopo Moutinho, Esposito, Zurkowski, Cipote Krollis, lo Spezia sceglie Wisniewski e punta forte su Shomurodov. [...] Nonostante la concorrenza di varie squadre di Serie A - fra cui Fiorentina e Cremonese - e pure offerte da Spagna e Germania, il club dei Platek sembra essere in vantaggio per un prestito con obbligo di riscatto. Per l'attaccante uzbeko della Roma, frutto di un forte sondaggio a fine novembre, l'accelerata di questi ultimi giorni, anche per il forfait di un altro desiderato, Henry. La virata ligure servirebbe al classe '95 per avere garanzie di rilancio dopo le poche chance concesse da Mourinho. [...]

(gasport)