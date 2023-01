Spezia, ecco un altro colpo: Gotti per l'attacco avrà Shomurodov

«Ben venga la fine del mercato», E vabbè troppo facile, diciamo noi, dichiararlo ora, dopo che sta per arrivare pure un attaccante come Eldor Shomurodov. […] Una chiusura (se sarà così, con l'ok del calciatore) in grande stile. Nessun obbligo o diritto e nelle casse della Roma: 1,5 milioni di euro con la formula del prestito secco. Voleva rimanere in Serie A l'uzbeko, non ne voleva sapere di cambiare aria. […] Dopo lo spazio che si è andato riducendo nella Roma, il classe '95 ha bisogno di tornare a sorridere.

In campo da titolare, soprattutto, dopo le poche presenze stagionali, con poco piú di 150 minuti (e nessuna rete) nel suo score 2022/23.

(gasport)