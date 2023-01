Solbakken non è pronto

Per José Mourinho avere tutti i titolari pronti e tirati a lucido per il Milan sarebbe già tanto. Intanto, qualche incidente di percorso è capitato alle riserve: Camara ha incassato una botta alla caviglia e potrebbe non partire per Milano, così come Solbakken ancora alle prese con la riatletizzazione. Il norvegese sta bene, si allena con la prima squadra, ma non è ancora in grado né di giocare 90 minuti né di subentrare a partita in corso. Sono questi i segnali che arrivano da Trigoria secondo i quali Ola non dovrebbe prendere parte alla spedizione di Milano. E se lo farà, sarà solo per farlo legare più velocemente con i compagni e fargli prendere confidenza con i ritmi della trasferta. È rimasto troppi giorni fermo (l’ultima partita l’ha giocata il 20 novembre in nazionale), inoltre, ha accusato un leggero infortunio a dicembre che ha dovuto curare in Norvegia. [...]

(Il Messaggero)