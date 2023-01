Solbakken, che strano esordio: zero giocate

Solbakken, un esordio da record. Atteso con ottimismo al varco come ennesimo possibile/probabile/auspicabile salvatore della patria giallorossa, il norvegese – arrivato a inizio mese a parametro zero dal Bodo/Glimt – domenica sera contro la Fiorentina ha collezionato i suoi primi minuti con la maglia della Roma. E l’ha fatto, restando in campo nel finale per circa 360 secondi, stabilendo un singolare primato: non ha mai giocato il pallone. (...) Zero in tutto, tranne che nei minuti giocati: 6. Tutto questo, sia chiaro, non per colpa sua. Colpa, se mai, dell’andamento della partita. E dei pochi minuti a disposizione. Ola si è prodigato per dare comunque una mano ai compagni, ha corso e rincorso avversari ma non è riuscito a fare una giocata. (...)

(corsera)