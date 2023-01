Sognando Ziyech: la scelta di Pinto per la Champions

Il futuro di Nicolò Zaniolo è sempre più appeso ad un filo. la lotta per il suo cartellino sembra essere chiusa a due soluzioni. Il Tottenham, che ha presentato un'offerta di prestito con obbligo di riscatto che però non convince la Roma. E poi il Milan, soluzione preferita dal calciatore, che aspetta gli ultimi giorni per piazzare la sua offerta a prezzo di saldo. In attesa di capire quale sarà la destinazione di Zaniolo, la Roma ha già pronto il suo sostituto. Il nome è quello di Hakim Ziyech, centrocampista offensivo di proprietà del Chelsea.

Il marocchino andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota da Nicolò Zaniolo, in termini di ruolo e caratteristiche, essendo un centrocampista offensivo di piede mancino che ama agire sul lato destro dell'attacco. Un'ala atipica, più simile per caratteristiche ad un Mahrez che allo stesso Zaniolo, capace di ricoprire anche il ruolo di mezz'ala offensiva.

L'occasione per la Roma diventa ghiotta. Soprattutto perché i Blues per il suo cartellino chiederebbero solo un piccolo indennizzo, puntando al risparmio economico dell'ingaggio. Tiago Pinto da alcuni giorni ha avviato i contatti con gli agenti per capire la fattibilità dell'operazione. Le condizioni però non sono semplici: Ziyech ha un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione fino al 2025. In caso di acquisto a titolo definitivo, la Roma potrebbe usufruire degli sgravi fiscali del Decreto Crescita, avvicinandosi all'ingaggio percepito a Londra dal marocchino. La Roma propone tre anni e mezzo di contratto a circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, con ingaggio a salire nel corso del tempo. Il calciatore ci sta pensando e avrebbe voglia di cambiare aria e sposare il progetto di Mourinho. Tutto però dipende dalla cessione di Zaniolo. Senza, non se ne fa nulla.

(La Repubblica)