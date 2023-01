Sognando una prima volta al Maradona

C'è sempre una prima volta, sospirano carichi di speranza i tifosi della Roma pensando alla complicata trasferta di Napoli. E ricordano che Luciano Spalletti da quando ha mollato la Capitale non ha mai perso contro la sua ex squadra. E, ancora, che il Napoli in questa stagione al «Maradona» non ha mai lasciato i tre punti alla squadra avversaria. Aggiungendo, poi, che José Mourinho - incredibile ma vero - in carriera non ha mai vinto a Napoli. E farlo per la prima volta domani avrebbe un significato di assoluto valore per le rinnovate ambizioni della sua Roma. [...] Rispetto alla partita dell'Olimpico, però, Mourinho avrà un Dybala in più. [...]

(Mimmo Ferretti - Corriere della Sera)