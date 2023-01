Smettiamola di farci male

Abbiamo un fuoriclasse - Mourinho - per affrontare il girone di ritorno e la volata per un posto in Champions. Le nostre avversarie sono Atalanta e Lazio. Possiamo anche guardare a Milan e Inter, ma dobbiamo smettere di farci del male da soli. La vicenda Zaniolo è difficilmente commentabile e infatti José si è messo da parte fino alla gara di b. [...] I sussurri arrivano da giugno, dalla necessità di fare cassa, anche sul monte ingaggi. Ricordate i casi Dzeko e Mkhitaryan? Capolavori di Pinto. [...]

Nicolò, come Pellegrini ha sempre dato tutto, con alterna fortuna. Niente a che vedere con Karsdorp. [...] Certo, abbiamo Dybala ma senza José non saremmo mai stati in grado di comprarlo e l'avremmo visto alzare la Coppa con Edin e Micky. Semplici verità, spesso omesse. Per tenere unito l'ambiente c'è bisogno che a guidare sia Jose e gli altri non facciano danni, con il rischio di stancarlo.

(Paolo Liguori - Il Messaggero)