Smalling, l'insostituibile dal futuro tutto da scrivere

Dopo i 3 punti ottenuti con il Bologna, la solidità difensiva è la seconda miglior buona notizia del 2023. Chris Smalling ha ripreso dove aveva lasciato: ha fermato sul nascere azioni pericolose salvando il risultato a pochi minuti dal fischio finale. Mourinho non ne fa a meno perchè vede in lui una garanzia. (...) È un vero e proprio diamante sia per Mourinho sia per la società che sta cercando di correre ai ripari per non farselo strappare dall'Inter. (...) I nerazzurri potrebbero tentare il colpo a fine stagione, lo stanno corteggiando perché Skriniar ancora non ha dato una risposta sul rinnovo del contratto. Risposta che anche la Roma non ha ricevuto da Smalling. Chris, infatti, è in scadenza (giugno 2023), ma c'è una clausola sul suo accordo (esercitabile esclusivamente da lui) secondo la quale può rinnovare automaticamente il contratto alle stesse cifre attuali (3,5 milioni) al raggiungimento del 50% delle partite giocate. Obiettivo che centrerà entro la fine di gennaio. (...) Tiago Pinto per anticipare i tempi e mettere in cascina il rinnovo, ha provato ad offrirgli un contratto biennale a una cifra annuale più bassa rispetto 3.5 milioni, ma che comunque lo porterà a guadagnare all'incirca 5 milioni in un biennio. Anche in questo caso, la risposta del difensore ancora non è arrivata, ma la Roma ha lasciato trapelare che non ha nessuna intenzione di trattare.

(Il Messaggero)