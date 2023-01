Slitta la decisione sullo stop alle trasferte

IL TEMPO (M. VITELLI) - Slitta la decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sullo stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli a causa degli scontri avvenuti domenica scorsa in un’area di sosta dell’autostrada A1. «Sto ancora riflettendo – annuncia – deciderò dopo aver ricevuto la valutazione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive e quella del comitato di analisi. Sarebbe singolare che dopo il coro di indignazione che si è sollevato da più parti non venissero prese delle decisioni. E ci sono tutti gli elementi per emettere un numero significativo di Daspo attribuendo delle specifiche responsabilità per coloro che hanno agito in un contesto clamoroso».