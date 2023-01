Si sono fatti tutti del male

La Roma e Zaniolo, in pieno mercato di gennaio, sono allo strappo finale. Nicolò si è chiamato fuori in anticipo dalla trasferta a La Spezia. Non se la sente di giocare: questione di testa e non per la sindrome gastrointestinale. Ma a far discutere è la motivazione che ha spinto il calciatore a disertare il viaggio in Liguria: colpire Pinto che ha detto no a un'eventuale partenza in prestito. [...] Non esistono vincitori e vinti nella vicenda. La strategia scelta dal club è stata deleteria. I bluff e i ritardi sia sulla questione contrattuale sia sulla cessione per certi versi annunciata hanno fatto degenerare la situazione. [...] Pinto è costretto a fare una plusvalenza entro il 30 giugno: ecco perché non può andare via in prestito. Ma non si capisce come mai abbia aspettato per cederlo, rifiutando qualche offerta migliore ricevuta l'estate scorsa. [...] Intanto Mourinho fa scena muta, non vuole essere tirato dentro. [...] Se il giocatore non va via in questa sessione invernale del mercato, tocca a José la gestione del calciatore fino a maggio. Compito terribile pure per chi è Special.

(corsport - U. Trani)