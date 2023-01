Shomurodov, vertice con Tiago. Vagnati: "Con la Roma rapporto ottimo"

La posizione di vantaggio accumulata dal Torino, legata al fatto che Shomurodov abbia scelto il toro non scompone troppo Vagnati, ma la corte del Lille sull'uzbeko fa venire qualche brivido lungo la schiena del direttore tecnico granata. "Non c'è alcun accordo per Shomurodov al Toro" ha detto Pinto a Sportitalia. La risposta di Vagnati a Sky Sport è meno concisa: "Con la Roma il rapporto è ottimo, stiamo valutando la questione e nei prossimi giorni vediamo cosa succederà." L'arrivo di un attaccante al Torino è necessario per dotare la squadra di un potenziale bomber. Il Lille, disposto a spendere 14 milioni non fa restare impassibile la Roma, che però ha già iniziato la trattativa col Torino da diverse settimane. Tiago Pinto continuerà a lavorare e a trattare con il Torino, questo perchè alla Roma piacciono sia Lukic che Shuurs e con l'arrivo di Solbakken la Roma è concentrata principalmente sulle uscite.

(tuttosport)