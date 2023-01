Shomurodov più vicino: Toro, Lukic sul tavolo per convincere la Roma

Aspetta Shomurodov e sogna un colpo a centrocampo. In due mosse Juric è pronto a far volare il Toro. È il tecnico granata a scendere in campo per dare la palla al club di Cairo. Con il croato vuole costruire qualcosa di grande e duraturo, ma adesso deve convincerlo con i giocatori. Il primo può essere Shomurodov, nelle ultime ore si è avvicinato notevolmente. L'uzbeko, che la Roma sta trattando anche con la Cremonese, ha chiarito di preferire la soluzione granata per tornare a farsi notare e a giocare con una certa continuità. La sua volontà sarà decisiva per la destinazione finale e anche l'ultimo muro che divide le due società - l'obbligatorietà sulla formula del trasferimento - potrebbe alla fine crollare. Il club lombardo infatti, è riuscito ad ammorbidire la posizione dei giallorossi, che si sono resi disponibili a prendere in considerazione il prestito secco con diritto di riscatto. Sono anche le condizioni proposte dal Torino, che ora con in tasca il sì del giocatore vede aprirsi realmente uno spiraglio per portare la Roma dalla sua parte. La stessa sinergia, infatti, può nascere con Mourinho che negli ultimi tempi ha messo gli occhi su Lukic: per l'ex capitano in scadenza di contratto nel 2024 la Roma può strappare una promessa per giugno, o qualcosa di più già in questo turno di compravendite.

(La Stampa)