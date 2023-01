Shomu e Karsdorp bloccano il mercato

«Frattesi ha tante richieste. L'obiettivo è tenere i calciatori importanti fino a giugno». Lo ha detto Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. Un messaggio a tutti gli interessati. Pinto compreso che, però, non ha mai pensato fosse possibile prelevarlo durante il mercato invernale. La Roma ha bisogno di cedere prima di comprare. E i due giocatori in pole per l'addio sono Karsdorp e Shomurodov.

La spaccatura tra l'olandese e Mourinho è ormai insanabile. Pinto sta provando a piazzarlo a titolo definitivo a non meno di 10 milioni, cifra che potrebbe sborsare il Lione. Difficile la cessione a Monza e Salernitana, entrambe spaventate dall'ingaggio di 2,2 milioni. In Inghilterra restano in piedi le ipotesi Fulham e Southampton. C'è poi Shomurodov che ha trovato l'accordo con il Torino ed è in attesa che i due club facciano lo stesso. Da definire la posizione di Belotti. Piace alla Fiorentina che però se prima non cede Amrabat o Gonzalez in Premier non può muoversi.

(Il Messaggero)