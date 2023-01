Sfida al Milan: Dybala e Zaniolo ci saranno

L'allenamento a Trigoria non ha riservato brutte sorprese a José Mourinho. Domenica Dybala e Zaniolo saranno a disposizione dello Special One, che dovrà decidere su puntare sul «Fab Four» o proseguire su una via alternativa. Durante la sfida con il Bologna Nicolò aveva chiesto il cambio al 60' dopo aver subito una botta al ginocchio destro: un colpo che non ha avuto conseguenze. La Joya avrebbe dovuto rimanere in campo per circa un'ora, ma il problema accusato da Zaniolo lo ha costretto a giocare per altri 15' prima di arrendersi ai crampi. Le condizioni dei due attaccanti saranno valutate nuovamente prima dell'allenamento di oggi ma entrambi puntano a partire titolari contro il Milan.

(Corsera)