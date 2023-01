Sette squadre in fuga. Ormai è tutto deciso anche per le coppe?

Il Napoli in fuga solitaria. Un blocco di sei inseguitrici (dal Milan alla Roma) che aspirano alle coppe e sono raccolte in cinque punti. (...) . Molto interessante la corsa alle coppe. Sette posti per sette sorelle: tutto fatto? Mah. Oggi Napoli, Milan, Juve e Inter sarebbero in Champions. Per i due posti in Europa League e quello in Conference sarebbero in gioco Lazio, Atalanta e Roma. Ma c’è la Coppa Italia: la vincente va di diritto in EL e fa scendere la sesta in Conference. Una tra Torino e Fiorentina andrà in semifinale e potrebbe far saltare calcoli preventivi. E poi per la Juve c’è sempre l’enigma dell’inchiesta Uefa che, nel caso peggiore, potrebbe causare un’esclusione. (...)

(gasport)