Serie A, il mercato ci crede ancora. Nove in corsa tra banche e fondi

Jp Morgan, Searchlight, Carlyle (assieme ad Apaxe e The Three Hills), Apollo, Goldman Sachs, Citibank e Deutsche Bank. Eccoli, a quanto risulta al Sole 24 Ore, i nove fra fondi e banche internazionali che si sono fatti avanti con la Lega Serie A all'interno di sette manifestazioni di interesse. In ballo ci sono finanziamenti. Si parla di cifre fino a un miliardo di euro. E di un interesse che si è spostato sul calcio italiano e su una massima serie arrivato a uno snodo cruciale: la nuova tornata di diritti televisivi piombata, con la spada di Damocle dell'inchiesta sulle plusvalenze che ha colpito la Juventus.

Queste manifestazioni di interesse - le prime quattro sarebbero già state evidenziate in maniera più forte e strutturata rispetto alle ultime tre - possono togliere un po' di pressione al turning point della nuova asta dei diritti da cui dipende in gran parte il finanziamento del massimo campionato. Dall'altra parte, se proprio la chiamata ai vari Dazn e Sky non dovesse andare per il verso giusto con la garanzia di introiti almeno pari a quelli ottenuti con l'ultima tornata, a quel punto i finanziamenti assumerebbero un ruolo e un'importanza anche maggiori rispetto a quelli attuali.

A questo punto occorrerà capire quale sarà l'accoglienza da parte del presidenti. Non c'è da discutere un ingresso nell'equity, ma finanziamenti legati a specifici progetti di investimento. Tutto questo, evidentemente, vedendo nel massimo campionato italiano un ambito che ha bisogno di essere sostenuto, e che cerca di uscire dalla crisi di risorse finanziarie che la sta colpendo ormai da alcuni anni e per farlo prova a valutare alcune manifestazioni d'interesse che sono arrivate negli ultimi mesi.

In lizza c'è un po' tutto il Gotha della grande finanza. Sette manifestazioni, ma nove tra fondi e istituzioni finanziarie si sarebbero fatti avanti. Si tratta di manifestazioni d'interesse per ora iniziali e generiche. Fra i vertici dei club della massima Serie Italiana non c'è ancora una visione comune sul futuro: una situazione in ordine sparso che fotografa anche il differente stato economico-finanziario delle squadre, alcune delle quali hanno bilanci abbastanza in equilibrio, a differenza di molte altre in evidente e preoccupante crisi.

Inoltre molti dei presidenti non sono disposti a cedere quote azionarie della società che gestirà la prossima tornata dei diritti televisivi. Il focus vira quindi su altre forme e strumenti finanziari, come finanziamenti e cartolarizzazioni. In ballo ci sono cifre fino a un miliardo di euro. Le grandi banche americane, come Jp Morgan e Goldman Sachs, sono pronte a elargire maxi-prestiti, anche se a fronte di lauti interessi.

Del resto Jp Morgan ha grande esperienza nel mondo del calcio. Non è da meno Goldman Sachs: in Italia ha finanziato la famiglia Zhang sull'Inter e la As Roma prima con James Pallotta e poi con il nuovo proprietario Dan Friedkin, proprio assieme a Jp Morgan. Resta da capire quale sarà l'esito di queste grandi manovre sul calcio italiano. Il prossimo 24 febbraio è prevista l'assemblea di Lega dove potrebbe essere scelto l’advisor finanziario che valuterà le diverse manifestazioni d’interesse: circola il nome di Lazard che già due anni fa era stato coinvolto dai presidenti.

(Il Sole 24 Ore)