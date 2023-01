Separato in casa

Nicolò Zaniolo dice no al Bournemouth e la Roma è letteralmente furiosa, minacciando anche azioni disciplinari. L'attaccante che sperava di vivere i suoi ultimi giorni in giallorosso, adesso si trova prigioniero dei suoi fantasmi e, soprattutto, di un ambiente che non lo ama più, dentro e fuori Trigoria. La dirigenza ha trovato inaccettabile l'atteggiamento del giocatore - che ieri si è anche rifiutato di incontrare i dirigenti del Bournemouth, che hanno avuto un contatto telefonico solo con la famiglia - e quindi sta studiando azioni disciplinari, che possono andare dalla multa alla possibilità che si alleni a parte.

Irritazione, poi, la dirigenza la fa trapelare anche per il manager del giocatore. La giornata di ieri è stata cannibalizzata dall'incontro avvenuto a Roma tra Claudio Vigorelli, agente del giocatore, e gli emissari del Bournemouth, giunti nella Capitale anche per parlare con il procuratore di Vina. L'incontro pomeridiano si è protratto anche a cena, a un certo punto si è parlato di inserire una clausola nel contratto che prevedeva - in caso di retrocessione - la cessione allo stesso prezzo dell'acquisto. Non è una questione di soldi, tanto che al Milan avrebbe accettato lo stesso ingaggio della Roma, ma di progetto tecnico, e quello del Bournemouth non lo convince.

Inutile dire che il rifiuto alla società dello statunitense Bill Foley, amico dei Friedkin, irriti ulteriormente la dirigenza giallorossa. La mancata cessione non consente di fatto al club quella politica di "uno entra, uno esce" che deve essere il mantra dopo il «settlement agreement» con la Uefa. La Roma, infatti, sa di poter chiudere un accordo con Ziyech, ma il no di Nicolò per ora blocca la trattativa. Anche l'inserimento di Wijnaldum e Solbakken in lista Uefa sta diventando più complesso. Che cosa potrà succedere quindi dal primo febbraio? Che Zaniolo dovrà affrontare una scalata per riconquistare la fiducia di tutti.

Compresi i compagni di spogliatoio che non hanno gradito affatto il suo modo di agire. Non è un caso che ieri circolava la voce di uno screzio fra un senatore di peso e lo stesso Nicolò, catechizzato sui comportamenti giusti da tenere. La sensazione è che l'attaccante si allenerà in gruppo - come per adesso sta facendo anche Karsdorp - ma sarà messo ai margini, dovendo faticare anche per andare solo in panchina. In attesa dell'estate, l'unica ancora di salvezza per Zaniolo potrebbe essere proprio Mourinho, con cui il dialogo continua. Certo, l'allenatore sa che sarà impossibile contare subito su di lui, però anche lui dovrà fare un passo indietro se la strategia dei Friedkin dovesse prevedere la linea dura.

L'aspetto più delicato, però, è quello del rapporto con i tifosi giallorossi. Inutile dire che in questo momento il barometro è virato verso la tempesta, con una pattuglia di odiatori che ha superato anche il segno sul fronte degli insulti e delle minacce. Morale: anche se spera forse di poter contare sul sostegno di Mourinho, Zaniolo dovrà vivere un inferno, perché non gli sarebbe perdonato più nulla dentro e fuori dal campo. Il clima è pesante. Ma è stato lo stesso Nicolò a infilarsi in questa situazione con poche vie d'uscita. L'unica al momento resta il Bournemouth, ma è intenzionato a non prenderla.

(Gasport)