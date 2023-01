Seicento secondi di coraggio

Seicento secondi. Potrebbe essere il titolo di un film. Sono i dieci minuti finali della Roma a San Siro. Quelli che possono cambiare il destino di una stagione. Non tanto, paradossalmente, per il punto conquistato quando neppure il più ottimista dei tifosi ci sperava più. Quel punto è quasi una questione secondaria, anche se non lo è visto che ha consentito ai discepoli dello Special One di rimanere aggrappati alla zona Champions in un turno in cui il calendario diceva che c’era il concreto rischio di perdere punti e posizione. [...] L’augurio è che quei 600 secondi abbiano fatto capire che per buttarla dentro non è tanto una questione di numero di punte messe in campo, quanto di coraggio. Quello che troppe volte in questa stagione è rimasto nello spogliatoio con la conseguenza che i giallorossi sono quart’ultimi per gol fatti su azione. Tendenza che è stata confermata anche a San Siro: le reti sono arrivate da calcio d’angolo e da punizione. Perché per fare gol serve il coraggio. Se non ce l’hai, ci ha raccontato il Manzoni, non te lo puoi dare. Vero, ma quei 600 secondi alla Roma hanno fatto capire che ce l’ha.

(La Repubblica)