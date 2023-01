Se parte Zaniolo nel mirino di Mou Ziyech e Deulofeu

(...) Nonostante una situazione finanziaria che prevede la necessità di fare plusvalenze e abbassare il monte-ingaggi, se Zaniolo davvero saluterà tutti entro il 31 gennaio a Trigoria potrebbe anche arrivare un sostituto. Il nome in pole — ma sempre a livello di idee – in questo momento è quello di Hakim Ziyech, 29 anni, l’esterno marocchino del Chelsea che ha brillato anche all’ultimo Mondiale in Qatar. Ziyech nei Blues non gira più a dovere e non fa parte dei progetti futuri del club londinese. Ha però un contratto fino al 2025 e guadagna circa 6 milioni di euro, tantissimi per la Roma attuale. Acquistandolo, però, la Roma potrebbe sfruttare gli effetti del Decreto crescita. (...) Un altro nome che piace è quello di Gerard Deulofeu, che però ha in mano una ricca offerta dell’Aston Villa, 4 milioni al giocatore e 20 all’Udinese, dove vorrebbe andaregià inquesta finestra di mercato. (...) Infine Lucas Moura, che è un nome che è stato fatto dal Tottenham, come eventuale contropartita nel caso in cui si sblocchi la situazione con gli Spurs per Zaniolo. Nome su cui però laRoma nicchia. (...)

(gasport)