Scudetto, Mou spiazza Spalletti: "Complimenti, lo ha già vinto"

Luciano Spalletti e José Mourinho hanno parlato ieri in conferenza stampa a distanza di mezz'ora. Cosa avrbebe risposto il tecnico del Napoli all'incoronazione di Mourinho ("Complimenti, lo scudetto è suo. Lo ha già vinto")? Probabilmente lo avrebbe liquidato con un largo sorriso. Non sono mancati però le belle parole anche dall'altro lato: "Mourinho alza il livello del calcio", ha affermato Spalletti, il quale considerata la gara odierno "uno scontro diretto".

Intanto lo Special One ha deciso di scaricare Zaniolo: "Chiede di andare via da un mese, ma purtroppo resterà qui, anche se è fuori dal progetto. Voglio gente che lotta per la maglia". Tutt'altro discorso invece per Dybala: "Nessun giocatore del Napoli è al suo livello".

(corsera)