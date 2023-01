"Scontro diretto per lo scudetto"

Per Luciano Spalletti non sarà mai una partita come la altre. La Roma infatti resterà una parte importante della sua carriera, anche se caratterizzata da diverse critiche come quelle nate per il rapporto conflittuale con Totti ("Mi piacerebbe parlare con lui"). Adesso però c'è la sfida di questa sera e l'obiettivo dell'allenatore dei partenopei è solamente uno: niente vertigini per il +12. Contro la Roma sarà "uno scontro diretto" e ritroverà Mourinho: "Ha alzato il livello complessivo del calcio, complimenti a lui", l'elogio nei confronti del suo amico. "La Roma è una squadra attenta, ha gamba e riparte in velocità. Inoltre ha dei campioni come Pellegrini e Dybala". Spalletti però potrà affidarsi a Kvaratskhelia, pienamente recuperato dopo i problemi fisici.

(Il Messaggero)