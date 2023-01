Scontri sulla A1: oggi il vertice al Viminale. Scarcerati tre dei quattro ultras arrestati

L'appuntamento è per oggi alle 12 al Viminale, quando il ministro dell'Interno Piantedosi incontrerà con il capo della Polizia Giannini il presidente della Figc Gravina, quello della Lega Serie A Casini e il ministro dello Sport Abodi. Al momento «non ci saranno nuove leggi, quelle esistenti offrono già strumenti utili», ha detto il ministro Matteo Piantedosi a "L'Aria che tira" su La7, che ha poi definito «vergonosi» gli scontri di domenica tra tifosi di Roma e Napoli, annunciando «decine di provvedimenti individuali, dai Daspo e altre misure amministrative. Voglio condividere con il calcio una linea di rigore». Il numero uno della Lega Lorenzo Casini ha aggiunto: «Le nostre proposte? Rafforzare la prevenzione anche con tecnologia e riconoscimento facciale in modo da identificare subito i responsabili e sanzionarli».

Tra i temi più caldi sul tavolo del Viminale ci sono soprattutto il divieto di trasferta (compresi i possibili incroci in autostrada) e una maggiore severità sui Daspo. Tornando ai fatti di domenica, sono stati scarcerati tre dei quattro ultrà arrestati: a Roma il giudice non ha convalidato i fermi di Emiliano Bigi e Filippo Lombardi; ad Arezzo per Martino Di Tosto, il tifoso giallorosso ferito, si è optato per l'obbligo di firma e l'obbligo di dimora; mentre solo oggi a Napoli è in programma l'udienza di convalida per l'ultras azzurro.

(Gasport)