Sarri e Mourinho: basta bleffare sulla Champions

In fuga dalle responsabilità, Sarri e Mourinho ripetono a ogni piè sospinto di avere squadre che non sono da Champions. Una strana unione di pensiero, da gemelli diversi. «Per raggiungerla servirebbe un miracolo», è arrivato a dire l’allenatore della Lazio, e quello della Roma è sulla stessa linea. Hanno rose che non sono all’altezza delle concorrenti, a loro avviso. O, quanto meno, così sostengono. (...) Uno stratagemma dialettico piuttosto rudimentale. Roma e Lazio non sono obbligate ad andare in Champions, ci mancherebbe, ma devono ritenere il quarto posto un obiettivo almeno possibile, da inseguire con fiducia e energia, ponendolo al centro dei propri pensieri. Come del resto hanno ricordato a Mourinho e Sarri i rispettivi direttori sportivi, Pinto e Tare, i quali evidentemente sono portavoce dei pensieri dei loro presidenti. (...) L’estate scorsa la Roma ha ingaggiato Dybala, forse il calciatore migliore del nostro campionato, rimpianto della Juve che l’ha lasciato andare e dell’Inter che non l’ha preso. Poi sono arrivati Matic, Belotti, lo sfortunato Wijnaldum, un paio di rincalzi: un mercato rilevante per il povero calcio italiano. (...) Davvero nessuna delle due può ambire allaChampions? Difficile crederlo, del resto basta guardare la classifica attuale.

(gasport)