Salisburgo, Pavlovic: "Roma ottima squadra, la rispettiamo ma crediamo nella nostra forza"

GASPORT - Accostato anche alla Juventus in sessione di calciomercato, il 21enne difensore del

e dellaStrahinjaha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo in cui ha commentato l'interesse dei bianconeri e ha anche parlato della sfida tra Salisburgo enei playoff di. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Dopo aver incrociato il Milan nei gironi di Champions League, il 16 febbraio sfiderà la Roma in Europa League: è pronto per affrontare Dybala?

«La Roma è un’ottima squadra e ha un top allenatore come Mourinho. Visto il mio ruolo, dovrò sfidare due big come Dybala e Abraham. Rispettiamo tanto i giallorossi, però crediamo nelle nostra forza e siamo consapevoli di avere chance di successo».