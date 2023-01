Roma, Ziyech o Deulofeu al posto di Zaniolo? Nicolò si allena da solo a Trigoria, Pinto attende un'offerta

La Roma è a La Spezia e Nicolò Zaniolo è a Trigoria ad allenarsi. Il classe 99 è stato avvistato questa mattina al Fulvio Bernardini con un preparatore e nel pomeriggio guarderà la partita dei suoi compagni. Per quanto riguarda la sua partenza, la Roma ha rigettato tutte le offerte che non prevedono una cessione a titolo definitivo. Tra i nomi in voga per sostituirlo ci sono quelli di Ziyech e Deulofeu, il marocchino ha due anni di contratto e percepisce uno stipendio di 6,5 milioni e in queste ore sono in corso i contatti per il suo trasferimento per abattere parte dell'ingaggio con il decreto crescita. Il calciatore dell'Udinese invece, come noto è sul mercato: «Per adesso il giocatore e i suoi agenti hanno retto agli approcci dei club importanti in giro per l'Europa. Devo dire che ad ora non c'è nessuna trattativa seria in corso con la Roma, ma confermo che ci sono interessamenti dall'Europa. La volontà della proprietà è sempre stata quella di non lasciar partire i giocatori a gennaio, ma sappiamo che gli scenari possono cambiare visto che ci sono da tenere conto varie componenti» ha detto il responsabile tecnico Marino questa mattina a Sky Sport.

(Il Messaggero)

