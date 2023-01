Roma, una "Joya" per gli occhi. Mou: "Ma vorrei più qualità"

C'è di nuovo la firma di Paulo Dybala sui 3 punti ottenuti dalla Roma ieri sera contro la Fiorentina. L'argentino ha siglato la doppietta che lo ha fatto salire a quota 10 gol in stagione (7 in serie A, 2 in Europa League e 1 in Coppa Italia) ma soprattutto ha mantenuto la Roma in piena corsa Champions. Protagonista, insieme a lui, Abraham, autore di entrambi gli assist. «Dybala mi deve due gol - le parole dell'inglese - Ma sono felice per lui. La nostra sintonia sarà grande in futuro, stiamo lavorando tutti i giorni in allenamento per conoscerci meglio. Diamo sempre il massimo quando giochiamo, dobbiamo sfruttare di più le occasioni». I ringraziamenti di Dybala sono arrivati a stretto giro. «Grazie soprattutto a Tammy - la risposta social della «Joya» - sapevamo che non sarebbe stato semplice, è stata un'altra vittoria di qualità. Sono contento per la doppietta e per l'ottima prestazione di squadra».

Qualità è la parola chiave anche per Mourinho. «Mi piacerebbe averne di più - il pensiero del tecnico - più gente con voglia di gestire la palla. Giochiamo con le nostre caratteristiche, lavoriamo con quello che abbiamo, ci sono allenatori che hanno la possibilità di fare un calcio di super qualità, noi invece dobbiamo trovare un equilibrio con i nostri problemi: possiamo migliorare facendo crescere i nostri bambini». Non si aspetta regali dal mercato. «Il direttore è stato molto onesto e diretto, ha detto delle parole che di solito ad un allenatore non piace sentire. Tutti vorrebbero ascoltare che ci sono tanti soldi e che si possono comprare tanti giocatori. Mi è capitato di avere situazioni simili in club che non avevano limiti di spesa, ma questo non è il profilo della Roma. Non ho nessun problema con Pinto, tra di noi c'è onestà e non si può criticare nessuno che parla onestamente». Lo Special One torna sulla gestione della partita. «Dopo la sosta abbiamo vinto match senza prendere gol. Dybala è un ragazzo speciale: aveva chiesto di tornare il primo gennaio, io gli ho risposto che senza di lui non avremmo vinto col Bologna e che doveva tornare il 29, lui mi ha risposto che sarebbe tornato il 27. Wijnaldum non si può allenare con la squadra, quando sarà clinicamente a posto possiamo cominciare a pensare al suo rientro. La Champions? Possiamo vincere domenica contro lo Spezia».

(Corsera)