Roma, tanti nomi per il dopo Zaniolo

"Non penso al sostituto di Zaniolo, perché sono convinto che il primo febbraio sarà ancora un calciatore della Roma". Ha parlato così, José Mourinho, al termine della gara vinta dai giallorossi contro lo Spezia. Il mercato, però, può cambiare da un momento all'altro e nel caso il numero 22 dovesse partire, Tiago Pinto dovrà farsi trovare pronto con un sostituto all'altezza. Il nome preferito dallo Special One è quello di Hakim Ziyech, marocchino che guadagna circa 6 milioni di euro al Chelsea, che ha necessità di sfoltire la rosa in seguito ai tanti acquisti degli ultimi tempi. [...] Altri calciatori che piacciono sono Deulofeu, che però è finito nel mirino dell'Aston Villa pronta a mettere sul piatto un'offerta da 20 milioni per l'Udinese e uno stipendio di 4 netti al calciatore, e Adama Traore in scadenza con il Wolverhampton, sul quale c'è da tempo il Napoli. [...] In alternativa il g.m. portoghese potrebbe affondare il colpo su Aouar, in scadenza con il Lione, su cui pero c'è da superare proprio la concorrenza del Milan.

(corsera)