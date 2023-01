Roma super, il 2023 è abbagliante: prima in classifica davanti al Napoli

Se, come succede in molt paesi sudamericani, ci fosse un campionato di apertura e uno di «clausura», oggi la Roma sarebbe al comando. Dalla ripresa della serie A dopo il Mondiale, infatti, i giallorossi sono la squadra che ha fatto meglio, con 10 punti in 4 partite, 1 in piu rispetto al Napoli, capolista con 12 lunghezze di vantaggio sul secondo posto del Milan. Tenendo conto solo di quello che è successo nel 2023, quindi, quello di domenica sera (ore 20.45) al Maradona, sarebbe uno scontro scudetto. (...) Quello di Mourinho, che ieri era al Tre Fontane ad assistere alla gara della Primavera insieme ai obambinio Bove, Volpato, Tahirovic, Boer e Zalewski, nel 2023 a stato quasi un percorso netto: 3 vittorie e 1 pareggio (contro it Milan) in campionato e una vittoria in Coppa Italia, con 8 gol realizzati e 2 subiti e ben 4 clean sheet. Domenica sera per la Roma ci sara l'esame di maturita contro la squadra che sta dominando la serie A. (...) Lo Special One dovra rinunciare a Celik, fermato per un turno dal giudice sportivo: al suo posto giochera a destra Zalewski, con un ballottaggio sulla fascia opposta tra El Shaarawy e Spinazzola. Il Faraone, a segno contro lo Spezia, è però candidato a giocare anche al fianco di Dybala nel caso che Pellegrini non riuscisse a recuperare. Ieri it capitano ha svolto ancora lavoro differenziato e oggi dovrebbe tornare in gruppo.

(corsera)