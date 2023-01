Roma, Solbakken si allena e aspetta la convocazione

Anno nuovo, Roma (quasi) vecchia. La squadra che dopodomani (ore 16.30) scenderà in campo all’Olimpico contro il Bologna, non sarà troppo diversa da quella che ha chiuso la prima parte della stagione, sempre all’Olimpico, lo scorso 13 novembre contro il Torino. Il mercato, infatti, per il momento ha regalato allo Special One solo Solbakken, che ieri ha svolto il primo allenamento con i compagni anche se la sua convocazione non è certa. Rispetto alla partita col Torino, però, ci saranno almeno un paio di novità sostanziali: contro la formazione granata, infatti, Mourinho schierò tra i titolari Volpato e Camara, lasciando fuori Pellegrini, Matic e il rientrante Dybala; mercoledì almeno due tra questi giocheranno dal primo minuto contro il Bologna. È possibile che per averne certezza bisognerà aspettare il fischio d’inizio visto che Mourinho, squalificato per due giornate (salterà anche il match al Meazza con il Milan di domenica, dove sono attesi oltre 3.500 tifosi romanisti che riempiranno il settore ospiti), non ha ancora deciso se parlerà in conferenza stampa prima della partita. [...]

(corsera)