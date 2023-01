Roma, provaci: riparte la caccia alla decima Coppa Italia

Guai a definirla obiettivo. Almeno ufficialmente, la Roma vola basso. Ma a Trigoria alla Coppa Italia ci si tiene eccome. Anche perché sono ormai 9 anni che i giallorossi non raggiungono la finale. L'ultima, quella del 2013, la tifoseria preferisce non ricordarla. Fatto sta che dal gol di Lulic, la Roma è diventa l'unica delle big del nostro campionato che non è più riuscita a giocarsi la coppa in una partita singola. Due semifinali (entrambe perse contro il Napoli nel 2014 e la Lazio nel 2017) e poco altro: 3 eliminazioni all'esordio negli ottavi. (...) Tocca a Mou interrompere la maledizione. Lo scorso anno andò male. L'avventura - dopo il successo 3-1 con il Lecce nel 1° turno -si concluse ai quarti di finale, con-ro la 'sua' Inter: 2-0 firmato dall'ex Dzeko e Sanchez. Ora ci riprova. A fari spenti e soprattutto in silenzio. Ancora una volta, benché la squalifica sia terminata, José ha deciso alla vigilia di non parlare. (...) Ieri nell'allenamento di rifinitura Mou ha schierato Solbakken tra i titolari vicino a Abraham, per poi dirottarlo in un secondo momento in coppia con Belotti contro la difesa titolare e affiancando Zaniolo a Tammy. Che sia una prova da sfruttare in corsa o uno schieramento da testare subito dal via, si capirà questa sera. Ma la notizia già c'è: Ola è pronto per giocare. (...)

(Il Messaggero)