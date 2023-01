Roma, Pellegrini resta in dubbio. Nello Spezia dietro Caldara e Ampadu

Mourinho farà di tutto per recuperare Lorenzo Pellegrini. Nel caso in cui il capitano non dovesse giocare, al suo posto spazio a Matic davanti alla difesa, spostando Cristante nel ruolo di mezzala. Dove giocherà uno tra Bove e Tahirovic, con il primo in vantaggio. Lo Spezia, invece, è con una difesa senza due dei tre titolari e con i 5 nuovi arrivati tra campo e panchina. L'assenza che pesa di più è quella di Nzola. Out pure Ekdal, mentre in difesa spazio a Caldara e a Ampadu (o eventualmente Hristov).

(Gasport)