Roma-Mourinho: terapia di coppa

La strada per vincere la «peggior competizione d'Europa» (cit. Mourinho) diventa decisamente più scorrevole. Lo Special One ha criticato la Coppa Italia dopo aver superato gli ottavi etichettandola come un torneo che non protegge i più piccoli e che non regala sogni a squadre più deboli: «Il Torino vince sul campo dei Campioni d'Italia e deve giocare il prossimo turno fuori casa perché l'anno scorso la Fiorentina è finita settima e loro decimi». Parole pronunciate dopo l'ottavo contro il Genoa e quindi prima che la Cremonese battesse, a sorpresa, il Napoli al “Maradona".

Un'eliminazione che regala alla Roma la concreta possibilità di arrivare in finale e magari alzare il secondo trofeo in due anni. Il cammino prevede ai quarti la squadra di Ballardini e in semifinale la vincente tra Fiorentina e Torino. In un attimo le prospettive sono cambiate e la febbre da Coppa Italia ha contagiato l'ambiente. [...]

(Il Messaggero)