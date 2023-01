Roma, Mou cambia: Zaniolo davanti a Pellegrini e Dybala, Abraham in panchina

José Mourinho sembra essere sempre più convinto di escludere un big per il match contro il Bologna, in programma oggi alle ore 16:30. Lo Special One infatti sembra essere intenzionato a lasciare fuoriAbraham, rimandando almeno inizialmente l'appuntamento con i 'Fab Four'. Il tecnico è sempre più deciso a puntare sul consueto 3-4-2-1 con Pellegrini e Dybala alle spalle di Zaniolo. In mediana quindi spazio alla coppia Matic-Cristante, ma occhio alla sorpresa Tahirovic.

(gazzetta.it)

