ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni dei quotidiani. Kumbulla sostituisce Ibanez, Pellegrini dal primo minuto

La Roma torna in campo stasera contro la Fiorentina, nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Senza lo squalificato Roger Ibanez, José Mourinho è pronto a concedere una maglia da titolare a Marash Kumbulla. Torna titolare Zeki Celik a destra, mentre Nicola Zalewski si sposta sull'altro lato. Bryan Cristante vince il ballottaggio con Nemanja Matic, mentre Lorenzo Pellegrini dovrebbe riuscire a recuperare dall'infortunio e a partire dall'inizio. In caso contrario, pronto Edoardo Bove. Confermato, infine, il trio d'attacco formato da Paulo Dybala, Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham.

IL ROMANISTA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham.