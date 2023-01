Roma Femminile, la Champions giallorossa si giocherà all'Olimpico

IL TEMPO (M. VITELLI) - Grande notizia per la As Roma femminile. Dopo le voci delle scorse settimane, ecco che arriva anche l’ufficialità: la squadra di Alessandro Spugna giocherà allo Stadio Olimpico la partita in casa dei quarti di finale di Women’s Champions League a marzo (il calendario prevede l’andata tra il 21 e il 22, il ritorno tra il 29 e il 30).

Finisce così l’esilio al Francioni di Latina, dove la Roma aveva disputato le sfide interne dei turni precedenti a causa dell’impossibilità di giocare al Tre Fontane per l’assenza dell’impianto d’illuminazione. A rendere nota la decisione, capitan Elisa Bartoli con un video sul profilo ufficiale Twitter della società giallorossa. «Sono molto felice che faremo i quarti di finale di Champions League allo Stadio Olimpico – le sue parole – vi aspettiamo numerosi e sempre forza Roma». E c’è da scommettere che l’appello di Bartoli verrà raccolto dai tifosi, sempre più vicini alla squadra della As Roma femminile.

I supporter giallorossi, che spesso hanno fatto registrare il tutto esaurito alTre Fontane, sono stati a fianco delle ragazze di Spugna anche nelle non facili «trasferte casalinghe» al Francioni, l’apertura dei cancelli dell’Olimpico sarà pure per loro una grande occasione: quella di sostenere in massa la squadra in questa fantastica avventura.

Intanto oggi si torna in campo, con le capitoline che fanno visita alla Fiorentina (ore 14.30 diretta La7 e TimVision). La Roma, che è in vetta alla classifica di Serie A, in settimana si è qualificata ai quarti di Coppa Italia pareggiando in trasferta con il Como ed ha portato in rosa la giovane e talentuosa svedese Selerud. «Le ragazze sono pronte e vogliamo fare una grande partita – dice mister Spugna – la Fiorentina è a cinque punti da noi e quindi questo è uno scontro diretto. In più ha diverse giocatrici importanti che stanno facendo un bellissimo percorso». La Roma punta a ripartire con il piede giusto. «Dobbiamo cercare di fare bottino pieno – conclude il mister giallorosso – giocando bene dal punto di vista tecnico. Occorre fare una grande gara per continuare a stare davanti».