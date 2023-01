Roma Femminile, casa dolce casa

IL TEMPO (M. VITELLI) - Dopo quasi due mesi lontano dal Tre Fontane, la As Roma femminile di Alessandro Spugna, alla sua seconda stagione sulla panchina romanista, torna oggi a giocare davanti ai propri tifosi. Le giallorosse, che guidano la classifica di Serie A con 5 punti di vantaggio sulla Juventus seconda, ospitano il Sassuolo (fischio d’inizio ore 14.30, diretta TimVision).

Come ormai consuetudine, la Roma potrà contare sul sostegno dei suoi calorosi tifosi, sono infatti previsti allo stadio più di mille supporter giallorossi. Mister Spugna, che sottolinea l’importanza del pubblico, vuole tenere alta la concentrazione delle sue ragazze. «Con il Sassuolo dovremo fare grande attenzione – dice – abbiamo dei numeri importanti a livello europeo e questo ci fa enormemente piacere, ma come ormai dico sempre non ci sono partite facili». Per continuare così, la ricetta è una: andare avanti sulla propria strada. «Tra le nostre caratteristiche più importanti c’è sicuramente il possesso palla – prosegue l’allenatore delle capitoline – e questo ci deve portare ad avere tante soluzioni offensive. Molte volte concretizziamo ancora poco rispetto a ciò che creiamo».

Nella lista delle convocate per il match odierno non figurano Nina Kajzba, Anastasia Ferrara e Mina Schaathun Bergensen che sono scese in Primavera per giocare il match con l’Inter (anche questo in programma oggi). Non sarà a disposizione per la gara contro il Sassuolo nemmeno Annamaria Serturini, alla quale in seguito agli accertamenti eseguiti nei giorni scorsi, è stata diagnosticata una infrazione costale. Aggregata al gruppo, invece, Flavia Evangelisti, centrocampista classe 2000 che milita nell’ Under 17. Siederà in tribuna.