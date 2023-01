Roma e Mourinho, sale la tensione. Pellegrini ok, pronto per la Fiorentina

José Mourinho ha scelto di nuovo la via del silenzio, infatti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina. Le dichiarazioni rilasciate al termine della gara contro il Genoa hanno creato svariate polemiche, soprattutto sul rapporto tra il tecnico e Tiago Pinto, il quale ritiene che la rosa sia da Champions League: "Non rispondo, lui fa il direttore e io l'allenatore", ha detto lo Special One. Inoltre, per difendere Nicolò Zaniolo, ha attaccato Vincent Candela, che si aspetta "più gol e assist" dal numero 22. In difesa dell'ex calciatore sono intervenuti Francesco Totti, Daniele De Rossi e Rosella Sensi.

Intanto Mourinho non perderà Lorenzo Pellegrini: gli esami hanno escluso lesioni al flessore della coscia destra e sarà a disposizione per la partita contro la Fiorentina.

Infine la Roma Femminile giocherà i quarti di Champions League allo Stadio Olimpico e affronterà una tra Chelsea, Arsenal e Barcellona.

(corsera)