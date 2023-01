ROMA-BOLOGNA: le probabili formazioni dei quotidiani. Mou riparte con i fab four

La Roma inzia il suo 2023 alle 16.30 contro il Bologna. Registrato nelle casse dell'Olimpico l'ennesimo sold out. Mourinho osserverà i suoi dalla tribuna perchè squalificato e al suo posto, alla guida della panchina ci sarà Salvatore Foti. Vedremo di nuovo in campo contemporaneamente i 'fab four': Pellegrini sarà a centrocampo, Dybala e Zaniolo sulla trequarti e Abraham verrà utilizzato come terminale offensivo. Il reparto difensivo sarà composto da Rui Patricio protetto da Mancini, Smalling ed Ibanez. Dubbi invece tra El Shaarawy e Zalewski sulla sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Pellegrini, El Shaarawy ; Dybala, Zaniolo; Abraham.